ÜRO-s esitleti Eestis välja töötatud tehnoloogiat, mis ka kõige märkamatumad laevad ära tunneb

Laevad võib teha väga vaikseks ja radaritele nähtamatuks. Mingi märk aga jääb neist alati. Sest Newtoni seadused dikteerivad, et iga vee pinnal liikuv asi, elus või elutu, partidest suurimate laevadeni, tekitab laineid. Seetõttu jääb liikuvast laevast alati mere pinnale teatav lainete muster. Kuigi laevade tekitatud lained on mingis mõttes sarnased, võimaldavad isegi väikesed erinevused neist tohutult infot välja lugeda. Juba üsna ammu osati lainepildist ligikaudselt hinnata laeva kiirust. Tegelikult jätavad laevad endast vee pinnale justkui sõrmejälgede mustri. Nüüd on õpitud seda lugema.