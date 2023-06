VIDEO ⟩ Vaata, kuidas dr Margus Viigimaa «näitleb» kultusfilmis «Mehed ei nuta»

Ehkki Tallinna Tehnikaülikool või TalTech on eelkõige tuntud inseneri ja IT-õppe poolest, haarab seal üha tähtsamat rolli katervisetehnoloogiate valdkond. Uuritakse vähi, neerupuudulikkuse, südame- ja veresoonkonna, närvihaiguste, liigeste jpm efektiivseid ravivõimalusi, arendatakse maailmatasemel e-tervise lahendusi, töötatakse välja uusi tehnoloogiaid ning koguni ehitatakse kehaosi või prinditakse käe- ja seljatugesid. Samuti püütakse tehisintellekti abil avastada haigusi juba tükk maad enne, kui inimene ise veel haigusest teadlik on – näiteks Parkinsoni tõbe, depressiooni, väsimust jne.

15. juunil toimub suur innovatsioonifestival

«Kas tohib? Mul on mõni innovaatilisem ettepanek. Paljud ei tea, et TalTechis on tervisetehnoloogiatega tegeldud juba sellest ajast, kui mehed ei nutnud ehk 60 aastat. Kui tahad kuulda tänapäevaseid mõtteid ja ideid, siis tule innovatsioonifestivalile,» kutsub dr Viigimaa.

Kahjuks on Eesti täna olukorras, kus meditsiinitöötajate vähesus, terviseteenuste kõrge hind ja vajadus tõhusama ning personaalsema tervishoiuteenuse järgi nõuab tervisetehnoloogiate laiemat rakendamist. TalTech on valinud tervisetehnoloogiad üheks teadus- ja arendustegevuse fookusteemaks ning just sel põhjusel korraldatakse innovatsioonifestival, et arutada, kuulata ja otsida häid lahendusi. Ehkki inimeste tervise edendamisel ja ravimisel ei ole meil palju finantsilisi ressursse, peavad juurde tulema uued tehnoloogiad, mis aitavad seda teha kestlikult ja säästlikult.