Hääbuv seksuaalelu võib tõotada mäluprobleeme

Mida vähem rahulolevad olid vanemaealised mehed oma seksuaaleluga, seda suuremad olid nende mäluprobleemid. Pilt on illustreeriv.

Halb seksuaalelu võib ennustada, et hilisemas elus kogetakse mäluhäireid. Hiljuti USAs Pennsylvania osariigi ülikoolis tehtud uuring näitab, et keskealised mehed, kellel on vananedes tekkinud erektsioonihäireid ja probleeme seksuaalse rahuloluga, kogevad suurema tõenäosusega ka kognitiivset langust.