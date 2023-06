Nooruse allikat on otsitud küll iidsetest aegadest, aga elueliksiiri väljatöötamine on siiski jäänud eraettevõtjate õlgadele, tõdes Zuzalus käinud väljaande MIT Technology Review ajakirjanik Jessica Hamzelou. Ta leidis eest kirju seltskonna, kellel oli välja pakkuda ideid vananemise protsessi aeglustamiseks või koguni tagasi pööramiseks, mis on teaduse silmis uskumatult keeruline ja kulukas.