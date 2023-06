Pakendijäätmete tekkekoguse alusel on Eesti Euroopa Liidu riikide hulgas neljandal kohal

Eelmise sajandi 50. aastatel oli plasti tulek progressi märk. Praegu on aga paljudel tunne, et plast võtab võimust. Maailmas toodetakse igal aastal üle 400 miljoni tonni plasti, millest suur osa on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Nii on proportsionaalselt kasvanud ka plastjäätmete teke.