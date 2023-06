Samuti on Oskam avastanud, et isegi siis, kui seade on välja lülitatud, suudab ta ratastega käimisraamiga juba lühikesi vahemaid läbida. Teadlane Grégoire Courtine Šveitsi Föderaalsest Tehnoloogiainstituudist Genfis ja tema kolleegid, kes selle tehnoloogia välja töötasid, arvavad, et see võib olla tingitud sellest, et korduv harjutamine on juba stimuleerinud lülisamba närvirakkude taastumist.