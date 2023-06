Uuring: agrokeemiaettevõtted on ELi eest olulist terviseinfot varjanud

Rootsi teadlaste sõnul ei jagatud ELiga tulemusi uuringutest, kus hinnati 9 erineva keemilise ühendi mõju rottide aju arengule (DNT-uuringud ehk arengulise neurotoksilisuse uuringud). USA ametiasutustele need aga esitati. Enamiku käsitletud uuringute taga olid kaks ettevõtet: Saksamaa keemiahiid Bayer ja Šveitsi põllumajandusettevõte Syngeta. Nende väitel on nad kõik regulatiivsed nõuded täitnud.

Teadusajakirjas Environmental Health avaldatud uuring on teadaolevalt esimene, kus on püütud kvantifitseerida seda, kui palju ettevõtted DNT-uuringuid ELi ametiasutustega jagamata on jätnud. «See on skandaalne ja uskumatu, et osa neist uuringutest ei jõua ametiasutusteni nagu seadus ette näeb,» ütles uuringu kaasautor, Stockholmi ülikooli teadlane Axel Mie AFP-le.

Rootsi teadlased võtsid vaatluse alla DNT-uuringud pestitsiidide kohta, mis olid esitatud USA keskkonnakaitseagentuurile (EPA) 22 aasta jooksul. Aastatel 1993-2015 estitati EPAle 35 uuringut, kuid 9 neist ELi ametiasutusteni ei jõudnud.

Uuringud tehti tiinete rottidega, et testida, kas pestitsiidiga kokku puutunud emaste järglastel esines arenguprobleeme. Täiskasvanud järglastel täheldati uuringutes kõrvaltoimetena kaalukaotust, suguküpsuse hilinemist ja piiratud liikumist. 9 pestitsiidiühendist 4 on praeguseks ELi turult eemaldatud, teist 4 praegu uuritakse.

«Ettevõtetele peavad olema õiguslikud tagajärjed ja need peavad olema tõsised, kui nad seadust ei järgi,» lisas ta. Bayer ja Syngenta, kes vastavalt kolme uuringut sponsoreerisid, uurimuse järeldustega nõus ei olnud.

Bayer teatas AFP-le saadetud avalduses, et nad on alati esitanud vajalikud uuringud vastavalt kehtinud ELi õigusaktidele, lisades, et protsess on aastate jooksul muutunud. Syngeta teatas oma avalduses, et nad on täitnud kõik ELi ja Šveitsi infopäringud ning rootsi teadlaste teadustöös vaatluse alla võetud uuringud olid tehtud USA regulatsioonide täitmiseks.

Euroopa toiduohutusameti (EFSA) pressiesindaja sõnul jõustus rangem seadusandlus selles valdkonnas 2021. aastal. See nõuab ettevõtetelt kõigi nende toodetega seotud ohutusuuringute jagamist.

Uuringu kaasautor Christina Ruden kutsus ELi ametiasutusi jagama andmeid EPA ja teiste regulaatoritega. See on tema hinnangul lihtne muutus, kuid lisas, et kõige olulisem tegevus on võtta kemikaalide testimise vastutus ära tootjatelt ja panna see ametiasutustele.