Selgus, kui palju spetsialiste vajaks Eesti tuumaprogrammi arendamiseks

Advokaadibüroo Sorainen, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskuse ja rahvusvaheliste tuumaekspertide Helen Cooki ja Ian Granti koostöös valminud tuumaenergia töörühma värskelt tellitud personalistrateegia pakub välja, et projekti arendamise faasis peaks tuumaenergiat reguleerivas asutuses koos tugipersonaliga töötama 24 inimest, ehituse etapis 83 töötajat ning pärast tuumajaama kasutuselevõttu 62 inimest. Neile lisanduks töötajad praegusest Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnast, kes liidetakse uue asutusega.

Advokaadibüroo Sorainen advokaadi Sandra Mikli kinnitusel tuleks võimaliku tuumajaama juhtivtöötajate värbamist alustada juba enne asutuse ametlikku loomist. «Need inimesed võiks algselt palgata tuumaenergia töörühma juurde, et pärast asutuse loomist oleks võimalik tulevased juhid kiiresti ametisse nimetada.»

Münt ütles, et samal ajal tuleb kiirelt arendada riiklikke haridus- ja koolitusprogramme, et tulevikus oleks meil kvalifitseeritud töötajaid ka koha pealt võtta. «Praegu on Eesti ülikoolides küll mõned tuumaenergiat käsitlevad kursused, kuid põhjalikud õppeprogrammid sel teemal puuduvad,» ütles Münt. «Lisaks ülikoolide õppekavade täiendamisele tuleb võimaldada ka stipendiume välismaal teadmiste kogumiseks.»