Robot-aednik hoolitses taimede eest paremini kui inimene ja läbis Turingi testi

Lahenduses on kasutusel kõrge eraldusvõimega kaamerad ja mulla niiskusandurid ning kõik see on enamasti täielikult automatiseeritud, alates seemnete külvamisest kuni niisutamise ja pügamiseni.

Aias kasvavad erinevad liigid ja polükultuurne taimekasvatus jäljendab seda, kuidas kooslused looduses kasvavad. Teadlased on välja selgitanud, et nii kasvab vastupanuvõime kahjuritele, väheneb väetamise vajadus ja paraneb mulla tervis. Kuna aga erinevatel taimedel on erinevad vajadused ja nad kasvavad erinevates tingimustes paremini, on polükultuurne põllumajandus töömahukam, millepärast tegelikus tootmises püütakse keskenduda pigem vähestele taimekultuuridele korraga.