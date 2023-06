Üllatav leid: beebipoisid on beebitüdrukutest jutukamad

Teooria, et tüdrukud omandavad keele poistest kiiremini on teadusringkondades kaua domineerinud. Sellega kaasneb eeldus, et beebitüdrukud häälitsevad poistest rohkem, kuid uuringutulemused näitavad, et esimesel eluaastal häälitsesid poisid tüdrukutest rohkem. Tüdrukud jõudsid poistele järgi teisel eluaastal, mil nad kokkuvõttes 7 protsenti rohkem häälitsesid.

Töörühm arvab, et nende leiud võivad sobida evolutsiooniteooriaga, mille kohaselt häälitsevad imikud selleks, et oma heaolust märku anda oma vanematele ja hooldajatele, kes siis neile omakorda rohkem tähelepanu pööravad. Teaduskirjanduses on laialdaselt tõestatud, et poisse sureb esimesel eluaastal tüdrukutest rohkem, seega võib järeldada, et minevikus jäid jutukamad poisid tõenäolisemalt ellu ning said ka oma geene edasi anda. Teiseks eluaastaks on surmajuhtumite arv mõlemast soost laste puhul märkimisväärselt langenud ning lastel pole enam vaja endast nii häälekalt märku anda.