Uudis, et evolutsiooniteooria kärbitakse 15-16 aastaste õpilaste õppekavast, sai laiemale avalikkusele teatavaks aprillis, kui tuhanded inimesed India valitsuse otsuse vastu allkirju kogusid. Kuid nüüd selgub uue õppeaasta õppematerjalidest, et kärbitud on ka keemiliste elementide perioodilisussüsteemi, energeetikat ja jätkusuutlikkust käsitlevad peatükid.