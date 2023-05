Seened aitavad ehitada komposteeruvaid tuulikulabasid

«On aasta 2035. Kliimakatastroofiga silmitsi seisvas maailmas annavad inimeste ettevõttele energiat tuuleparkide väljad, mille turbiinilabad on valmistatud kiiresti kasvavatest kõrrelistest ja miljoni aasta vanuse seene juurtest,» manatakse lugejale ette tulevikupilt UC Davise kodulehel. Bambusest ja seeneniidistikust ning biojäätmetest valmistatud turbiinilabad suudavad siis hoida kasvava hulga tuulikute kasutuks muutunud hiigeldetailid prügilatest eemal, kirjeldatakse teadustöös, millega proovitakse murda üks suurim tuuleenergiaga seotud probleemidest - mittekõdunevate hiiglaslike turbiinilabade utiliseerimine peale kasutamist.

Polümeerkomposiitide eksperdil professor Valeria La Saponaral UC Davise mehaanika- ja kosmosetehnika osakonnast on selge visioon ja olemas ka õnnestunud katsetulemused, kuidas looduslikust materjalist bambusest ja samuti keskkonnasõbralikust seeneniidistikust komposteeritavaid ökoloogiliselt ohutuid tuuleturbiinide labasid teha.

Need labad on tegelikult hiiglaslikud: 2021. aastal oli näiteks USA-s rootori labade keskmine läbimõõt 127 meetrit, seega on üks selline juba peaaegu sama suur, kui reisilennuki Boeing 747 tiibade siruulatus.

Tugevatele tuultele ja rasketele ilmastikutingimustele vastupidavaks loodud tiivikute eluiga on umbes 20 aastat, enne kui need kasutuselt kõrvaldatakse või välja vahetatakse. Juba praegu rändavad esimeste tuulikute labad prügimäele, kus need juppideks lõigatakse ja lihtsalt maa alla maetakse.

Enamik neist tiibadest on ehitatud balsapuidust saadud epoksiidvaigust ja klaaskiust, komposiitstruktuur on ülimalt vastupidav ilmamõjutustele ning selle ringlussevõtu võimalused on väga piiratud. Lisaks käib suurveoste transpordiga kaasas suur süsinikujalajälg.