Tallinna Tehnikaülikool teeb oma hoonetest ülitäpse 3D mudeli ukselinkideni välja

Praegu on see veel teatud määral teaduspõhine töö – tehnikaülikooli linnagu ehitiste digikaardistamine kujutab endast n-ö pilootprojekti. Aga kui see on edukas ning tulemused väärivad küünlaid, siis võib BIM-e hakata looma ükskõik milliste majade kohta. Tõsi – suuremat efektiivsust annab see ikkagi keerulise ülesehitusega hoonete puhul, kus kõiki nurgataguseid lihtsalt visuaalselt või Excelis arvet pidades on ülimalt keeruline hoomata. Huvi on juba ilmutanud Tallinna lennujaam ja Tallinna Sadam, praegu lihtsalt tuleb teistel ära oodata, mil TalTechist hakkab konkreetseid tulemusi tulema.