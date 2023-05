Puidutööstuse jääke väärindav Eesti Maaülikooli doktorant pälvis auhinna

Asjaolu, et ta uurimisteema on seotud kliima soojenemise mõjude leevendamisega, on oluline ka Sharib Khanile endale. «80% kemikaalidest toodetakse tänapäeval fossiilsest toorainest. Olen pärit põllumajandusettevõtlusega tegelevast perekonnast ja mulle on hästi teada reostuse ning kliima soojenemisega kaasnevad probleemid. Näiteks toidu- ja puidutööstuse jäätmeid tekib iga päev astronoomilises koguses. Väga oluline on leida viise nende jäätmete väärindamiseks, tootes neist uusi materjale ja kemikaale,» ütles Khan. Järgmise sammuna on tal plaan teha uutele toodetele elutsükli hinnang (LCA) ja tehnilismajanduslik analüüs, et saavutada üleilmne mõju.