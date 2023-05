Endine miljardär Elizabeth Holmes läks vangi, kus tohib teenida maksimaalselt 1 euro tunnis

Holmes asutas ettevõtte nimega Theranos 2003. aastal kui oli kõigest 19-aastane. Stanfordi ülikoolist välja kukkunud Holmes väitis, et tema innovaatilise tehnoloogia abil on võimalik väikesest veretilgast diagnoosida 200 erinevat haigust. Holmes suutis kampa saada märkimisväärse hulga mainekaid investoreid, sh meediamoguli Rupert Murdochi ja endise USA rahandusministri George Schultzi. Tipphetkel oli Theranos väärt 9 miljardit dollarit, millest pool kuuluski Holmesile.

Üks USA suurimaid apteegikette Walgreens paigaldas Theranose vereproovikabiinid 40 apteeki, kuid hiljem selgus, et suurem osa testidest siiski ei töötanud. Üks endine töötaja ütles, et 100 süüfilisega inimesest andis positiivse testi keskmiselt vaid 65. Lõpuks kiitsidki USA reguleerijad heaks vaid ühe testi 200st. Endised Theranosed töötajad on ajakirjanduses rääkinud, et teadsid tegelikult, et lubatud masinaid ehitada pole võimalik, kuid kui ettevõtmist kritiseerida julgeti, ähvardati neid töökaotusega, kirjutas New Scientist 2019. aastal.