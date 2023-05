12 USA «nõida» mõisteti pea 400 aastat hiljem õigeks

17. sajandil hukati USAs «nõiduse» eest kümneid inimesi. Connecticuti senat tunnistab nüüd eksimusena õigusemõistmises asjaolu, et 12 nõiaprotsessides süüdi mõistetud inimesest 11 poodi karistuseks üles. Senati otsus oli kulminatsioon süüdimõistetute järeltulijate rühma CT Witch Trial Exoneration Projecti aastakümneid kestnud kampaaniatele, kirjutab BBC.

Ainus vastuhääletanu, senaator Rob Sampson ütles intervjuus Associated Pressile, et tema arvates on vale hiljem dikteerida, mis oli minevikus õige või vale. «Ma ei taha näha otsust, mis maalib USAst õigustatult või õigustamatult pildi halva minevikuga koledast paigast,» ütles ta.

CT Witch Trial Exoneration Projecti liikmed, kellest mõned olid oma seose hukatutega avastanud geenitestide abil, ütlesid, et on väga õnnelikud, rahul ja tänulikud, eriti sellepärast, et otsus tuli New Englandi esimese nõiaprotsessi ohvri Alice Youngi hukkamise 376. aastapäeva eelõhtul.

Nad lisasid, et jätkavad ajaloohariduse edendamist ning kavatsevad püstitada mälestusemärke nõiaprotsesside ohvritele. Järeltulijate ja nende toetajate hinnangul on otsus oluline samm minevikus tehtud vigadest õppimiseks. Samuti loodavad nad, et lüke aitab tähelepanu tuua surmavatele nõiajahtidele, mis mitmel pool maailmas hirmust, misogüüniast ja ebausust kannustatuna endiselt aset leiavad.

Connecticutis süüdistati nõiduses vähemalt 45 inimest, kuid aktivistid usuvad, et kirjed pole täielikud. Lähedal asuvas Massachusettsi osariigis mõisteti tuntud Salemi nõiaprotsessides süüdi umbes 200 inimest, 25 neist hukati.

Eelmisel aastal mõistis Massachusetts ametlikult õigeks Elizabeth Johnsoni, viimase inimese, kes Salemi nõiaprotsessides süüdi oli mõistetud. Kuigi talle mõisteti alguses surmanuhtlus, sai ta armu ja elas 77-aastaseks. Ajaloolased usuvad nüüd, et tal oli vaimne puue.