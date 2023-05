Eesti teadlased töötasid välja avatud platvormi energiavoogude juhtimiseks

Pilootprojekti partneriks olnud Tartu linna projektijuht Jaanus Tamm sõnas, et linnadel on ridamisi väljakutseid, millele lahenduste otsimisele on võimalik teadustööga jõudsalt kaasa aidata: «Energiamajandus on oluliseks osaks igapäevasest linna juhtimisest ja mul on siiralt hea meel, et koostöös targa linna tippkeskusega arendatakse Tartus kui targas linnas nutikaid energiasüsteeme. Linnal on välja ehitatud ulatuslik tänavavalgustuse elektrivõrk, mis päevasel ajal on alakoormatud ja võimaldab luua paindlikke energialahendusi. Elektrienergia kohapealses tootmises näeme suurt potentsiaali energiaühistutel.»