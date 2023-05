Al Jaberi meeskond lisas tema Vikipeedia leheküljele teadmata ajakirja toimetajaveerust pärineva tsitaadi, mille kohaselt on Al Jaber «täpselt selline liitlane, mida kliimaliikumine vajab». Lisaks tegid sultani töötajad Vikipeedia toimetajatele ettepanekut eemaldada viide 2019. aastal sõlmitud mitme miljardi dollari suurusele naftatorustiku tehingule, mille Al Jaber allkirjastas. Muudatused tõid avalikkuse ette organisatsioon Centre for Climate Reporting ja ajaleht The Guardian.