Nutimesilased koguvad noortekeskuse katusel sisekliima andmeid

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul on Nõmme linnaosa valitsus oma asutuste katustele ja ümbrusesse ka varasematel aastatel mesitarusid paigaldanud. «Tänavu katsetame aga esmakordselt nutimesilaid, mis on varustatud sisekliima tingimusi koguvate anduritega. Juuni teises pooles on võimalik ka igaühel kogunevaid andmeid ja mesilastaru sisemust selleks spetsiaalselt loodavalt kodulehelt jälgida,» selgitas linnaosavanem.