Esmaspäeval kogunesid 175 riigi esindajad viis päeva kestvateks läbirääkimisteks Pariisi UNESCO peakontorisse nn plastikõnelustele. Kogunemise eesmärk on luua vajalik aluspõhi selleks, et järgmisel aastal oleks võimalik kokku panna ülemaailmne lepe, milles tervet plastmaterjalide elutsüklit arvestades leitaks viisid plastireostuse vähendamiseks. Läbirääkimiste juht Gustavo Meza-Cuadra Velazquez Perust nentis esmaspäeval, et nagu kõik teavad, on väljakutse tohutu, kuid see pole võimatu.