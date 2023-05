Rahvusvahelisse kosmosejaama saadetakse valgevenelanna

Kosmonautide koolituskeskuse veebilehe andmete kohaselt osaleb Novitski missioonil meeskonna kaptenina, Vassõlevska on lennul osalejana ja NASA astronaut Tracy Caldwell Dyson kosmoselaeva pardainsenerina.

Vassõlevska on lennufirma Belavia stjuardess ja tema asendaja Lenkova on vabariikliku teadus- ja praktikakeskuse lastekirurg.

16. märtsil teatas Roskosmos, et kooskõlastab Valgevene kosmonaudikandidaadid ISSi partneritega.

Samuti teatati, et on koostatud Valgevene kosmonaudi teadusprogrammi kava, see koosneb üheksast eri valdkonna tööst.