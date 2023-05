Kliimaläbirääkimistele otsitakse noordelegaati

Kliimaministeeriumi kliimaosakonna nõuniku Reet Ulmi sõnul pälvib noorte roll rahvusvahelistel kliimakonverentsidel järjest suuremat tähelepanu. «Kliimamuutused mõjutavad kõige enam just tänaseid noori ja järeltulevaid põlvkondi, seepärast tuleb neid kaasata ja kuulata,» märkis Ulm. «Kliimakonverentsil sünnivad olulised otsused otse noordelegaadi silme all. Soovime, et kliimanoor oleks aktiivne oma kogemusi edasi andma ja et teda kannustaks soov suurendada Eesti noorte keskkonnateadlikkust.»