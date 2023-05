Euroopa Liit on liikmesriikidele seadnud ambitsioonikad taastuvenergiaeesmärgid: 2030. aastaks peaks ELi energiatarbimisest 45 protsenti kaetama taastuvallikatest. 2020. aastal oli see näitaja veel vaid 22 protsenti. Aasta eest tuli aga hoogu juurde, sest pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale teatas EL, et plaanib päikeseenergia võimsuse 2025. aastaks kahekordistada 320 gigavatini.