NEW SCIENTIST ⟩ Audioraamatute kuulamine teeb meid naiivsemaks

Daniel Kahnemani menuka raamatuga «Kiire ja aeglane mõtlemine» populaarseks saanud kahe süsteemi teooriast lähtuva uuringu tegid (endised) Chicago ülikooli teadlased Boaz Keysar ja Janet Geipel. Kahnemani vaate kohaselt hindame infot kahe süsteemi kaudu. Süsteem 1 on intuitiivne ja toetub instinktidele ja tundmustele. See on kiire, kuid vastuvõtlik eelarvamuste ja eksitava teabe suhtes. Süsteem 2 on analüütiline: kui seda kasutame, mõtleme materjali samm-sammult läbi. See nõuab rohkem pingutust, kuid on ratsionaalsem.