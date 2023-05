Kokkusattumuslikult on meditsiiniteadlased viimase kolme aastakümne jooksul keskendunud lüsiini biosünteesi pärssivate antibiootikumide väljatöötamisele. Enamik neist pole aga turule jõudnud, kuna need on patogeenide vastu ebatõhusaks osutunud. Kuid arvestades bakterite ja taimede molekulaarset sarnasust, otsustasid Adelaidi ülikooli teadlased uurida «läbikukkunud» antibiootikumide kasutamist herbitsiididena.