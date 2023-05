Maailma kõige raskem Schrödingeri kass kompab kvantfüüsika piire

Kvantskaalaale kuuluvad osakesed võivad käituda viisil, mis ei ole meile tuttavas maailmas võimalikud. Näiteks on täiesti normaalne, et osakesed eksisteerivad kahe oleku superpositsioonis korraga või on korraga isegi mitmes kohas, samas kui makroskaalal selliseid olukordi tekkida ei saa. Kus asub joon, mis eraldab kvantfüüsika ja klassikalise füüsika valdkondi?

Siin tulebki mängu Schrödingeri kassi. Teoreetiline stsenaarium näeb ette, et kass on suletud kastis koos Geigeri loenduri, mürgiga täidetud kolbi, haamri ja radioaktiivse kiirgusallikaga.

Schrödingeri kassi illustratsioon. Foto: Dhatfield, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Kui Geigeri loendur tuvastab, et radioaktiivse allika aatom on lagunenud, kukutab loendur haamri, mis purustab mürgiga täidetud kolbi. Mürk tapab kassi. Kvantfüüsika seaduste järgi võib aga radioaktiivne aatom eksisteerida kahes superpositsiooni staadiumis korraga, mis tähendab, et tuum on samal ajal nii ergastatud kui ka mitteergastatud.

Samasugune kahe oleku superpositsioon peaks laienema tervele süsteemile, mis tähendab, et kass võib olla korraga nii elus kui ka surnud. Alles siis, kui vaatleja kasti avab ja selle sisse piilub, langeb superpositsioon ühte või teise olekusse.

Kuulsa kassi sõnastas esmakordselt 1935. aastal teoreetiline füüsik Erwin Schrödinger. Tema mõtteharjutuse algseks eesmärgiks oli illustreerida kvantmehaanika absurdsust, kuid sellest kujunes üks füüsika suurimaid küsimusi - millisel hetkel lõppeb kvantsuperpositsioon ja reaalsus «valib» ühe või teise tulemuse?

Vastuse leidmiseks on ETH Zürichi teadlased loonud seni kõige raskema «Schrödingeri kassi» – kristalli, mis kaalub 16 mikrogrammi. Peene liivatera suurune kristall on ilmselgelt tunduvalt väiksem kui kass, aga see on paar miljardit korda raskem kui aatom või molekul, mida varem sedalaadi katsetes kasutatud on. Isegi üks 2000 aatomit hõlmanud katse jäi kristallile kaalu poolest alla.

Loomulikult ei ole siin küsimus selles, kas kristall on elus või surnud, vaid selles, kas ta võngub «üles» või «alla». Kristalli võngete mõõtmise tulemused näitasid, et need vastasid mõlema staadiumi superpositsioonile. See katse toob kvantfüüsika valdkonna makroskaalale lähemale kui kunagi varem.