NEW SCIENTIST ⟩ Yale'i professor tahab terve maailma häkkima õpetada

Ta usub, et küberkuritegevusega on võimalik tõhusalt tegeleda vaid siis, kui mõistame lisaks sellele, kuidas inimesed häkivad, ka seda, miks nad seda teevad. Oma uues raamatus «Fancy Bear Goes Phishing» uurib ta tõestisündinud lugusid küberkuritegevuse eesliinilt. Alates häkkerist Dark Avenger, kes kirjutas esimese muteeruva arvutiviiruse, kuni teismeliseni, kes häkkis Paris Hiltoni telefoni, sest tahtis kuulsaks saada. Raamatu pealkiri on inspireeritud Fancy Beari tegevusest, rühmast, mis töötab Venemaa sõjaväeluure heaks ja häkkis 2016. aasta presidendikampaania ajal USA demokraatliku partei juhtorganit.

Shapiro räägib New Scientistile, mida me häkkeritelt õppida võiksime, miks ta tervele maailmale tasuta veebikursusel häkkimist õpetab ning kui lähedal ta ise küberkuritegudele olnud on.

Te õpetate inimesi häkkima. Miks?

Arvan, et inimestel on abstraktsete kirjelduste kaudu väga raske mõista, kuidas häkkimine töötab. See oleks natuke nagu puusepatöö õpetamine ainult kirjeldamise abil – võid küll sõnu lugeda, kuid sa ei saa tegelikult toimuvast aru. Kui inimestele häkkimist õpetada, saavad nad intuitiivselt aru mitte ainult sellest, kuidas häkkimine toimib, vaid ka sellest, kuidas end häkkerite vastu kaitsta.

Kas häkkimise õpetamine on keeruline­­?