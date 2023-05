Eesti folkloristika aastapreemia laureaat on Anastasiya Astapova

Žürii tõstis esile, et Astapova on rahvusvaheliselt tunnustatud, viljakas teadlane, kes laiendab folkloristikateaduse piire nii Eestis kui väljaspool seda.

Astapova sünteesib oma uurimustes loovalt folkloristika, huumoriuuringute ja sotsiaalteaduste meetodeid, analüüsides ja mõtestades folkloori ja võimu vahekorda. Tema töö iseloomu on kujundanud viimastel aastatel ühiskonda mõjutanud kriisid. Just neis on esile kerkinud folkloori, vandenõuteooriate ja huumori ühendav roll, millele autor keskendub oma Eesti Teadusagentuuri finantseeritud teadusgrandis «COVID-19 pandeemiaga seotud vandenõuteooriad: sisu ja vorm, levikukanalid ning sihtrühmad».

Astapova viimaste aastate töödest väärib erilist esiletõstmist 2021. aastal ilmunud ingliskeelne monograafia Humor and Rumor: Everyday Life in the Post-Soviet Authoritarian State. See on terviklik kokkuvõte autori pikaaegsest tööst poliitilise huumori, uskumuste, kuulujuttude ja vandenõuteooriate kohta. Tunnustust väärib ka Anastasiya Astapova töö artiklikogumike toimetajana ning folkloristliku suuna esindajana rahvusvahelistes uurimisprojektides.

Muude aktuaalsete teemade kõrval on Astapova akadeemiliselt reflekteerinud oma eesti keeleõppe kogemust ja keele kohta käibivaid stereotüüpe artiklis An Estonian-Russian Language Club as a Venue for Grassroots Ethnic Integration. Teemade päevakajalisus Astapova teadusloomes on toonud tema isiku kaudu esile folkloristika kui aktuaalse ja ühiskondlikult panustava distsipliini.

Eesti folkloristika aastapreemiat annab Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga välja alates 2011. aastast. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud kolme aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Eelmisel aastal pälvis preemia Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Mari Sarv.

Eesti folkloristika aastapreemia komisjonis olid Akadeemilise Rahvaluule Seltsi juhatusest Mare Kalda, Katre Kikas, Helen Kästik, Pihla Maria Siim, ja Enn Kalev Tarto, lisaks osalesid hindamisel Reet Hiiemäe Eesti Kirjandusmuuseumist ning Aivo Põlluäär Saaremaa Muuseumist.