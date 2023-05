Kuigi mõned taimed on täielikult lihasööjad, siis on õgiköis ainus teadaolev «osalise tööajaga» lihasööja. Kui piisavalt toitaineid juurtest enam ei saa, võib haruldane taim lahti pakkida oma erilised lehed, mille näärmetest immitsevad kleepuvad tilgad. nende eesmärgiks on kinni püüda mardikad ja muud putukad, kuid siiani oli ebaselge, millised evolutsioonitingimused sellise arengu põhjustasid.