Kimalased on oodatust valivamad ja oskavad toitu hästi jagada

Viis kimalase liiki kaheksast näitas tugevat eelistust võõrliike suhtes. Antud tulemus on vastuoluline, sest üldjuhul pole võõrliikide sissetoomine looduskaitsjate silmis aianduses eelistatud. Kuid teadlased ütlevad, et neid kimalaste lemmikuid saab aias ka piirkonnale omaste sugulastega asendada.

Kuigi Ohios on ajalooliselt tuvastatud 16 liiki kimalasi, kaasati neist uuringusse esialgu vaid kümme. Lõplikus andmestikus oli analüüsi teostamiseks piisavalt andmeid vaid kaheksa liigi kohta. Kõigi piirkonna kimalaste arvukus on langemas. Kõige rohkem andmeid koguti USA idaosas laialt levinud liigi Bombus impatiens kohta.

«Väga oluline on teada, millised kimalaste liigid meil tegelikult on ja mida nad eelistavad süüa, sest ükskõik milline neist võib muutuda haruldaseks,» ütles uuringu kaasautor Karen Goodell ülikooli pressiteates. «Mida rohkem teavet meil kimalaste eelistuste kohta on, seda paremaks saame me nende elupaiku kujundada.»