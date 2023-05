Tuuleturbiinid töötavad kõige tõhusamalt siis, kui need on otse tuule suunas nagu tuulelipud. Praegused algoritmid küll jälgivad tuulemustreid ja reguleerivad turbiinilabade asendit, et ennetada tuule suunamuutusi, kuid teadlased Alban Puech ja Jesse Read Pariisi polütehnilisest instituudist usuvad, et tehisintellekt suudab sellega palju paremini hakkama saada.