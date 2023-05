Kolm noort ja säravat majandusteadlast pälvisid Rein Otsasoni stipendiumi

Rein Otsasoni fondi esindaja Andrus Kluge sõnul laekus sellel aastal 10 taotlust, millest eristusid selgelt kaks doktoranti, kolmanda stipendiumi otsustamine oli komisjonile keeruline ülesanne, sest väärilisi kandidaate oli mitmeid. «Fond on täitnud üsna ainulaadset rolli, kuna analoogset just majandusteadusele orienteeritud ja järjepidevalt toiminud toetussüsteemi meil Eestis teada ei ole,» lisas Kluge.

TalTechi institutsionaalse ökonoomika professori Aaro Hazaku kinnitusel on kümmekond aastat stipendiumikomisjoni liikmena näidanud Eesti magistrantide ja doktorantide majanduse ja rahanduse valdkonna uurimuste üha paremat taset ning ühiskondlikelt oluliste teemade käsitlemist. «Rõõm on olnud näha, et mitmete laureaatide akadeemilised ambitsioonid, mida nad stipendiumi taotledes väljendasid, on realiseerunud - magistrandidest on tihti saanud doktorandid ning mitmetest doktorantidest teadlased, õppejõud ja rakendusuuringute tegijad,» ütles Hazaku.