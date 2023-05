Bioloogid kahtlustavad, et tegemist on kaitsekäitumisega, mida alustas mõnda traumeerivat sündmust kogenud emane mõõkvaal hüüdnimega White Gladis. Pürenee mõõkvaalad on äärmiselt ohustatud ning viimase, 2011. aastal läbiviidud loendusel, registreeriti vaid 39 isendit.