Teadlased uurisid, kuidas inimesed end Narva linnas tunnevad

Linnakeskkond peab olema mitmekesine

Kas on võimalik objektiivselt mõõta, kuidas inimesed ennast linnaruumis tunnevad? «Pilootprojekti tulemused näitavad, et see on tehtav. Mõõdetud ajusignaalid ja südame-veresoonkonna füsioloogilised reaktsioonid annavad alust arvata, et inimesed tajuvad füsioloogiliselt linnaruumi erinevalt,» selgitas pilootprojekti teadusjuht Ivo Fridolin FinEst Targa Linna Tippkeskusest. Ta lisas, et linnaelanike heaolu oli suurem nendes asukohtades, kus oli rohkem puid, huvipunkte ja kõnniteid ning vähem asfaltkatet ja müra.

Huvitava tulemusena ilmnes, et psühholoogilise uuringu tulemused olid väga nõrgalt seotud ruumiliste ja füsioloogiliste näitajatega. «See kinnitab, et inimesed ei vasta erinevatel põhjustel küsimustikele objektiivselt. Psühholoogilise küsimustiku osa on heaoluskoori metoodikas siiski oluline, sest aitab mõtestada teiste uuringu osade tulemusi. Näiteks oli küsitlus oluline, et teada saada, kas katsealusel oli mõõtmispunktis negatiivne või positiivne stress,» rääkis Fridolin.

«Üldplaneeringut silmas pidades oli meie jaoks kõige olulisem järeldus, et inimesed ootavad eelkõige võimalikult mitmekesist linnaruumi. See puudutab «liigirikkust» igas mõttes, nii looduskeskkonna, hoonestuste kui kõige muu osas. Kohas, kus silmapiiril on ainult hulk ühesuguseid paneelmaju, tunneb inimene ennast üldjuhul võrdlemisi halvasti – isegi kui seal on korralik kõrghaljastus ümber,» märkis Narva peaarhitekt Peeter Tambu.