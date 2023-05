Saaremaa saab uue kaitseala

Uut kaitstavat ala lisandub 2,2 ha. Kaarmise-Jõempa kaitseala tsoneeritakse üheks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks. Sihtkaitsevööndi pindala on ligi 250 ha, millest eramaad on veidi üle 141 ha ja riigimaad ligi 100 ha, piiranguvööndi pindala on ligi 28 ha ja see on eramaa.