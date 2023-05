Täna algasid Tartus Eesti vesinikupäevad

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on vesinikul tulevikus meie energiasüsteemis kanda oluline roll: «Hetkel on Eesti vesinikumajanduse arendamine alles lapsekingades ja seetõttu on äärmiselt oluline suurendada teadlikkust vesinikuga seonduvatest võimalustest, viia ellu pilootprojekte ning kutsuda üha rohkem partnereid koostööle, et efektiivsuse ja konkurentsivõime seisukohalt oluline mastaap saavutada. Tartu on rahvusvaheliste vesinikupäevade toimumiseks kahtlemata õige paik, sest nii Tartu linn kui ka Tartu Ülikool on osalenud Eesti vesinikuoru loomisel, et vesinikumajandusele koostöös partneritega hoogu anda.»