NEW SCIENTIST ⟩ Üks sarimõrvarite seas levinud omadus võib ka tavainimeste elukäigule karuteene teha

Kui Rodrigues teist korda vanglast vabanes – see oli 2018. aastal – väitis ta, et on tapmistega lõpparve teinud, hakkanud trenni tegema ning harib inimesi kuritegevuse ohtudest YouTube’is. «Ma pean ennast nüüd uueks inimeseks,» ütles ta Hershfieldile.

See drastiline muutus oli Hershfieldi sõnul elus näide, kuidas inimesed võivad erinevatel aegadel väga erinevad olla. Oma raamatus «Your Future Self» («Sinu tulevikumina») näitab Hershfield, et inimesed, kes tunnevad enda tulevase minaga lähedust ja mõistavad, et see võib nende praegusest minast erineda, teevad paremaid otsuseid: on seadusekuulekad ja teevad trenni. Lisaks saavad niisugused inimesed suurema tõenäosusega ülikoolis paremaid hindeid, nad on rahaliselt kindlustatumad ja nende üldine heaolu on suurem.