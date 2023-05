Hollandlaste leiutatud ökokirst ehitab end ise nädalaga valmis

Kuigi traditsioonilised puidust kirstud on iseenesest üsna looduslähedased, kasvavad puud aastakümneid ning lagunevad ka pinnases üsna kaua. Seente elütsükkel on aga hulga lühem, mis tähendab, et nad kasvavad tunduvalt hoogsamalt. Hollandi ettevõtte Loop Biotech seenekirst teeb end valmis nädalaga, kirjutab AP News.

Sellises keskkonnas valmivad seeneniidistikest kirstud. Foto: Loop Biotech

Ettevõtte asutaja, 29-aastane Bob Hendrix, kes hiljutisel promoüritusel käis ringi T-särgiga, millel oli kiri «Mina olen kompost», on enda sõnul pikalt loodust uurinud. Eriti on teda huvitanud seened: ühel hetkel mõistis ta, et just seened on planeedi parimad ringmajandajad. «Mul tuli mõte, et ka meie võiksime sinna eluringi mahtuda ja otsustasingi seentest kirste kasvatama hakata,» ütleb Hendrix. Kirstuda kaunistamiseks soovitab ta sammalt.

Tootjad soovitavad urni matta puude läehdusse, et tuhk looduses võimalikult palju head teha saaks. Foto: Loop Biotech

Lahendus on välja pakkuda ka neile, kes tuhastamist eelistavad. Loop Biotech müüb ka urne, mis on kirstudest kõvasti taskukohasemad – kui kirstu hind ulatub 995 euroni, saab urni kätte 196,80 eest. Seeneurnid soovitatakse matta noorte võsude lähedusse, sest just seal saab seenekesta lagunemisel tuhk puudele kõige paremini elujõudu anda.

USA investorite sõnul on hollandlased idee hästi vastu võtnud, sest tegu on keskkonnateadliku rahvaga. «Neil on sügis ja nad tunnevad ja mõistavad seeni ja nende rolli ökosüsteemis väga hästi.»