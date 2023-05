Google´i üleujutuste ennustamise mudel katab nüüd ka Eestit

Hetkel käib arendustöö selle nimel, et laiendada üleujutuste ennustamise hoiatusi Google’i otsingumootoris ja Google Mapsis, mille eesmärk on muuta info teenuste kasutajatele kättesaadavaks siis, kui neil seda kõige enam vaja läheb.

Tehisintellekt aitab üleujutusteks valmistuda

Tehisintellekt saab infot mitmetest avalikult kättesaadavatest andmeallikatest ja töötleb ilmaennustusi ja satelliidipilte. Tehnoloogias on ühenduses kaks mudelit: hüdroloogiline ja üleujutusmudel. Esimene prognoosib jõgedes voolava vee hulka ja teine ennustab, millised piirkonnad on mõjutatud ja kui sügav saab vesi olema.

Flood Hub on osa Google’i kriisidele reageerimisele suunatud tegevusest, et anda inimestele juurdepääs usaldusväärsele teabele ja ressurssidele kriitilistel hetkedel nagu näiteks metsatulekahjude ja maavärinate korral.

Üle kümne aasta on selleks tehtud koostööd eesliini- ja hädaabitöötajatega, et arendada sellist tehnoloogiat ja programme, mis aitavad tagada inimeste turvalisust.

Selleks, et toetada üleujutuste suhtes haavatavaid elanikkondasid, kellel puudub ligipääs hoiatustele, teeb Google.org koostööd selliste organisatsioonidega nagu India Punane Rist ja Yale'i ülikooli kaasava majanduse rühm. Koostöö eesmärk on luua väljaspool võrguühendust toimivad hoiatusvõrgustikud, kus koolitatud, motiveeritud ja usaldusväärsed vabatahtlikud võimendavad Flood Hub'i hoiatusi. Yale'i ülikooli viimased tulemused näitasid, et kohalike vabatahtlikega elanike rühmad said hoiatuse 50% suurema tõenäosusega enne, kui üle ujutav vesi nendeni jõudis. See võib olla elu ja surma suhtes otsustav.