Konverents: doktorikraadiga inimesed elavad kauem ja on tervemad

Doktorandid ei ole tingimata noored inimesed, ka see trend süveneb. Nooremad doktorandid ja doktorikraadi kaitsjad on reaalteadustes, kus iga kolmas jõuab kraadini enne 30. eluaastat. Kõige hilisemas eas kaitstakse kraadi humanitaar- ja sotsiaalteadustes. Väidetavalt on vanimad doktorikraadi saajad maailmas olnud üle 80-aastased.

Ja veel – doktorikraadiga inimesed teenivad tulevikus suhteliselt hästi, näiteks õppejõud naljalt töötuks ei jää. Isegi majanduslanguste ajal, kui mujal kärbitakse personali, on doktorikraadiga inimeste seas sama näitaja väga madal. «Õppejõu töö on üsna turvaline,» märkis Kindsiko.

23. mail toimuval TalTechi doktorantide tasuta konverentsil «Anna oma karjäärile hoogu doktorikraadiga» räägitakse doktorikraadi eelistest ja sellest, kuidas doktorikraad sind tööturul teistest eristab. Samuti kummutatakse doktoriõppe kohta levinud müüdid ja uuritakse, mida kujutab endast doktorantuuri läbimine tegelikkuses. Oma kogemusi, teadmisi ja väärtuslikke näpunäiteid jagavad konverentsil silmapaistvad doktorikraadiga esinejad ja TalTechi doktorandid. Seega on konverents suurepärane võimalus kohtuda teiste sarnast teed käivate üliõpilaste ja ekspertidega ning saada doktorikraadi väärtusest sügavamalt aru. Korraldajate soov on, et see konverents annaks sulle vajalikke teadmisi ja inspiratsiooni, et oma karjäärialaste eesmärkide poole enesekindlusega pürgida.