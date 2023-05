PILDID ⟩ NASA tegi kõige põrgulikumast taevakehast esimesed lähifotod

Selline näeb välja vulkaaniline Io Junocami seni kõrgeima eraldusvõimega pildil. See saadi 35 623 kilomeetri kauguselt ja eraldusvõime on 24 kilomeetrit piksli kohta.Suur Volundi vulkaan on näha päeva ja öö piiril all paremal ja see on viimase 16 aasta jooksul palju muutunud.

Foto: NASA / SwRI / MSSS / Jason Perry