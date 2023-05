Sageli on kodu ehitamise kõige kallim osa ehitusmaterjal – see võib kokku moodustada kuni 80 protsenti kogukuludest. Rahvastikukasv peamiselt globaalses lõunas on loonud vajaduse leida võimalusi odavaks ja samas keskkonnahoidlikuks ja vastupidavaks ehitamiseks. Kuigi teadlased on uurinud nii looduslike kiudude, pinnasematerjalide ja tööstuslike ehitusjäätmete kasutamisvõimalusi, on betoon oma tugevuse ja vastupidavuse tõttu siiski tunnistatud vaieldamatult parimaks. Õnnetuseks on betoonil suur keskkonna mõju ning Jaapani teadlased otsustasid uurida, kuidas üht Indoneesia levinuimat jäätmetliiki – ühekordseid mähkmeid - betoonis ära kasutada, et selle koormat loodusele veidigi vähendada.