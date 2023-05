Rahvusvahelisse kosmosejaama startis läbi aegade teine eramissioon

Tegemist on läbi aegade teise erareisiga kosmosejaama.

Lennul on kaasas veel kaks meeskonnaliiget. Laeva juhib endine NASA astronaut Peggy Whitson ja piloot on USA ettevõtja John Shoffner.

«Olles esimene Saudi Araabia naisastronaut, kes esindab piirkonda, on mul suur rõõm ja au,» ütles Barnawi hiljutisel pressikonverentsil.

Ettevõtte tegevjuht Michael Suffredini on öelnud, et Axiomi suurem eesmärk on ehitada erakosmosejaam ja selle esimene moodul saadetakse teele arvatavalt 2024. aasta septembris.