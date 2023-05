Teadlaste arvates võib puidust satelliite kosmosesse saata küll ja need ei lagune seal laiali.

Kyoto ülikooli teadlased leidsid koostöös metsaettevõttega Sumitomo Forestry tehtud eksperimendi käigus, et magnooliapuust kosmoselaevad on täiesti võimalikud ja isegi kasulikud. See selgus muuhulgas kümme kuud kestnud rahvusvahelises kosmosejaamas ISS tehtud katsest.