Venemaa hakkab igikeltsa monitoorima

Kohalikud teadlased on Salehardis paigaldanud 40 kaevu, mis on 25 meetrit sügavad ja igaüks varustatud 32 anduriga. Kaevude sees paikneb registreerimisseade, mis edastab andmeid Arktika ja Antarktika uurimisinstituudi igikeltsa seirekeskusele. Loodusvarade ministeeriumi pressiteatest selgub, et kõik seadmed on pärit Vene tootjatelt.