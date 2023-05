Uuring: surmavad kuumalained Lõuna-Aasias muutuvad üha sagedasemaks

Värskes Maailma kliimavastutusuuringute organisatsiooni (WWA) uuringus vaadeldi keskmist maksimaalset temperatuuri ja maksimaalset kuumaindeksit, milles arvestatakse ka niiskustasemega. «Teadlased leidsid, et mõlemas piirkonnas tegid kliimamuutused niiske kuumalaine vähemalt 30 korda tõenäolisemaks, temperatuurid olid vähemalt 2°C kõrgemad kui need oleksid olnud ilma kliimamuutuste tagajärgedeta,» ütles WWA oma avalduses. «Kuni kasvuhoonegaaside heitkoguseid ei vähendata, järkub globaalne temperatuuritõus ja niisugused nähtused muutuvad üha sagedasemaks ja rängemaks,» lisasid teadlased.

«Üha enam näeme, et kliimamuutused suurendavad märkimisväärselt kuumalainete sagedust ja intensiivsust,» ütles Granthami kliimamuutuste ja keskkonnainstituudi teadlane Friederike Otto. Kuumalained on ühed surmavaima mõjuga ilmastikunähtused.

Teadlased on varem konkreetsete sündmuste otsesesse seostamisse kliimamuutustega suhtunud kõhklevalt, kuid viimastel aastatel on tekkinud uus teadusvaldkond, millega WWA tegelebki. Mõnel ilmastikusündmusel on globaalse keskmise temperatuuri tõusuga keerukam seos kui teistel, kuid kuumalainete ja suurenenud sademetehulga seose kindlaks tegemine on suhteliselt lihtne. WWA sõnul on aga teiste nähtuste, näiteks põudade, lumetormide, troopiliste tormide ja metsatulekahjude täpne seostamine kliimamuutustega aga keerulisem.