Ahvid saavad lapsepõlvetraumadest võitu sõprade toel

Inimeste seas tehtud uuringud on näidanud, et noorena mõnd traumat kogenud inimesed – näiteks alkohoolikutest vanematega või vägivaldses kodus kasvanud – surevad tõenäoliselt varem. Kuid kuna need kogemused on subjektiivsed ning inimeste mälestused pole täiuslikud, arvavad teadlased, et usaldusväärsete andmete kogumiseks on kasulik uurida ka primaate, kes jagavad meiega üle 90 protsendi DNAst.