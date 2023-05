Kohtunikke petta ei õnnestu: ragbipall annab ise oma asukohast teada

Eelmisel aastal juba mõnes mängus kasutatud pallidesse on paigaldatud tehnoloogia, mis suhtleb väljakul paiknevate kiirgusmajakatega. World Rugby teatas sel nädalal, et tehnoloogia määrab palli täpse asukoha kuni 20 korda sekundit ning annab kohe tagasisidet iga löögi, söödu ja viske kohta.

Lõuna-Aafrikas plaanivad tehnoloogiat kasutada videokohtunikud, et aidata peakohtunikel otsustada, kas ja kus on pall piirjooni ületanud, millal seda õhus puudutati ja kas vise tehti otse.

Septembris ja oktoobris toimuvatel maailmameistrivõistlustel Prantsusmaal seda kasutada pole plaanis. World Rugby esindaja Phil Davies ütles, et «kiire mäng on hea mäng ning on igati õige, et uurime tehnoloogiaid, mis võivad aidata mängu sujuvust parandada, vähendada katskestusaega ja kiirendada otsuste langetamist».