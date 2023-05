Teadlased leidsid ökosüsteemi, mis on kohastunud eluks plastijäätmetega

Kew’ kuninglik botaanikaaed teatas, et Ida-Hiinas asuvas Jiangsu provintsis leiti kokku 184 seente ja 55 bakterite tüve, mis erinevaid plaste lagundada suudavad. Hiina ja Ühendkuningriigi teadlased kogusid mikroorganisme 2021. aasta mais Dafengist, UNESCO kaitse all olevast piirkonnast Kollase mere rannikul. Nad leidsid erilise «maapealse plastisfääri», mida nad kirjeldasid kui inimtekkelist ökoloogilist nišši – ökosüsteemi, mis on kohastunud elama koos plastijäätmetega.