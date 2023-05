Tööandjale lojaalsed ja mugavust hindavad töötajad ei pelga end mikrokiibistada

Intervjuudest selgus, et mitmetel juhtudel saadi kiipide paigaldamiseks inspiratsiooni just Rootsist ja sealsest start-up’i keskusest Epicenter, kus on kiipe juba mitu aastat kasutatud. Eesti ettevõtete juhid said võimaluse kiibikasutust ise vaadelda ning see andis neile otsustamiseks vajalikku taustainfot. Uuringust tuli välja, et eesti töötajate jaoks andis kindlust kiibi kasuks otsustada enamasti kolleegide ja juhtkonnaliikmete eeskuju. Selgus, et kiibipaigaldusega seotud infot jagatigi meelsamini just sarnaste vaadete ja veendumustega ametikaaslastega.